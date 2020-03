Coronavirus: 6387 i pazienti positivi. 366 i morti

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il nuovo bollettino diramato dalla commissario straordinario per l’emergenza

Coronavirus: 6387 i pazienti positivi

“Abbiamo registrato 133 decessi, il numero complessivo è 366. I guariti sono 33 guariti in più, il numero totale è 622”. Lo annuncia, in conferenza stampa, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli.

Tra i decessi registrati nella giornata odierno la maggioranza sono in Lombardia, beb 113. 8 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 5 in Veneto, 2 in Liguria, 2 nel Lazio, 1 in Puglia e 1 in Friuli Venezia Giulia.

“Nella fascia 0-49 anni è stato registrato un decesso, 1 nella fascia 50-59, 14 nella fascia 60-69, 39 nella fascia 70-79, 60 in quella 80-89. Diciotto persone decedute avevano più di 90 anni. Il numero complessivo dei pazienti positivi – spiega sempre Borrelli – aumenta di 1326 unità, in totale sono 6387”.

A causa della situazione critica in Lombardia alcuni pazienti vengono dirottati nelle altre regioni.