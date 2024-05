Ladispoli sempre più città dello sport-

Approda a Ladispoli la prima di una serie di installazione di attrezzature sportive all’aperto fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dallo staff dello sport del Sindaco Grando composto dai consiglieri Stefano Fierli e Lorena Panzini e i delegati Fabio Ciampa e Mario Monti.

La struttura sportiva collocata in un punto strategico per lo sport all’aperto il Lungomare Marina di Palo, è dotata di un impianto per esercizi a corpo libero e, più specificatamente, da tre postazioni: una di calisthenics, una cyclette e una per i diversamente abili.

Questa prima installazione ha visto la sua riuscita grazie a un rapporto pubblico privato che ha permesso l’abbattimento dei costi dell’installazione per la comunità.

“Lo sport – ha affermato il delegato Ciampa – è vita”.

“Siamo veramente soddisfatti – ha sottolineato il consigliere Lorena Panzini – di avere raggiunto il primo traguardo delle palestre all’aperto”.

“Una città all’insegna dello sport – ha commentato il consigliere Stefano Fierli – è sinonimo di una comunità più sana. Sport all’aperto, gratuito ed inclusivo”.

“Abbiamo già previsto nel bilancio 2024 – ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando – lo stanziamento dei fondi necessari per la seconda installazione nei giardini di via Firenze. Continueremo, anche attraverso lo sport, ad investire sul benessere psico-fisico dei nostri concittadini”.