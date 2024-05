Erba alta e rischio incendi in via di Zambra, Paolacci: “Intervenga l’amministrazione”

Paolacci “Via di Zambra la vegetazione comincia ad essere pericolosa sia per la propagazione di incendi che per il transito dell’auto”

Erba incolta e pericolosa per innescare incendi. In via di Zambra a Cerveteri, dove vi sono centinaia di abitazioni, il rischio fiamme è molto altro, visto che rovi e sterpaglie spuntano dalla strada, molto frequentata, che oltre ad ostacolare molto transitata , è pericolosa per far nascere fiamme e roghi . ” Come ricorderete era successo a fine settembre – dice il consigliere Gianluca Paolacci – , quando le fiamme si alzarono in un’area intimorendo i residenti della zona. Bisogna che ci sia l’intervento dell’amministrazione comunale, dal momento che con l’arrivo del caldo, c’è sempre da temere il nascere di incendi. Credo -continua- che anche i residenti debbano essere responsabili e tenere curata la vegetazione dell’area di cui sono proprietari”