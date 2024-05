Ladispoli: conferenza “Mindfulness la lettura, come pratica meditativa e fonte di benessere”

In Biblioteca la conferenza “Mindfulness e Lettura: la lettura come pratica meditativa e fonte di benessere”

L’amministrazione comunale informa che presso la Biblioteca lunedì 20 maggio alle ore 10:00, è in programma la conferenza “Mindfulness e Lettura: la lettura come pratica meditativa e fonte di benessere”: incontro dedicato alla minfulness ed al libro come occasione di consapevolezza sensoriale, emotiva e cognitiva.

Vi è mai capitato di essere così concentrati e immersi in un’attività da distogliere l’attenzione da tutto il resto? La lettura, sia che siate lettori abituali sia che non lo siate, può essere una di queste attività. Leggere, infatti, oltre a consentire nuovi apprendimenti ed essere fonte di benessere e benefici per la nostra salute, può essere anche una buona pratica di mindfulness. Jon Kabat-Zinn definisce la mindfulness come “la consapevolezza che emerge se prestiamo attenzione in modo intenzionale, nel momento presente e in modo non giudicante, al dispiegarsi dell’esperienza momento per momento”.

Il libro può dunque essere considerato uno strumento che facilita la consapevolezza a più livelli: sensoriale, emotiva e di risposta cognitiva.

Ne parleremo e lo sperimenteremo insieme durante l’incontro.

Chi lo desidera può portare con sé un suo libro “del cuore” che lo accompagnerà nella pratica meditativa; in alternativa potrete averne uno in prestito dalla biblioteca. Progetto realizzato da Aperta Parentesi, incontro a cura della dottoressa Antonietta Bruzzese inserito nel Programma del MAGGIO DEI LIBRI della Biblioteca e realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.