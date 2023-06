Diverse le rotture che in questi mesi si sono registrate in diverse zone della città e puntualmente hanno causato disagi ai residenti a causa dei ritardi nelle riparazioni

Ladispoli: con Acea stop alle riparazioni lampo delle perdite idriche –

Da un lato c’è chi per mesi, dal governo, agli scienziati, ha lanciato appelli ai cittadini per non sprecare nemmeno una goccia d’acqua a causa dell’allarme siccità che si era abbattuto sull’Italia.

Dall’altra parte, ora che arrivata finalmente l’estate, il sindaco ha firmato l’ordinanza per limitare al massimo gli sprechi di acqua potabile.

Al centro c’è Acea Ato2 e i ritardi nel riparare le perdite idriche che si formano sul suolo cittadino.

Ne sono un esempio quelle che si sono viste nei mesi scorsi a partire dalla perdita idrica che partiva prima del contatore, all’ingresso di una abitazione, a via Ancona.

O quella in via Gabriele D’Annunzio che ha lasciato, nel periodo invernale, anziani e bambini della zona non solo senza acqua potabile dal rubinetto di casa, ma anche senza riscaldamenti.

O ancora quella in via Duca degli Abruzzi (anche se in questo caso si parla di una vera e propria fogna a cielo aperto che durante il week end, a causa della maggior presenza di gente sul territorio, rischia di traboccare fuori).

E ora, un nuovo fiume d’acqua, è stato scoperto in viale Florida, nel quartiere Miami. Ed anche qui le attese sono lunghe.

“La scoperta di un fiume nel nostro quartiere è fantastico – scrive sarcastico un residente sui social -. Aveva più volte tentato di venire alla superficie ma la famigerata Flavia Acque di Ladispoli lo aveva sempre bloccato”.

Una perdita che insiste lì, in bella vista, da diversi giorni e che ancora attende una riparazione da parte della Spa che da ottobre scorso ha preso in gestione il servizio idrico cittadino.

La preoccupazione è che, così come per le altre perdite idriche che si sono registrate sul territorio, anche in questo caso, purtroppo l’attesa potrebbe essere lunga.

Nel frattempo, in una stagione calda, in un periodo in cui si parla tanto di problemi idrici, l’acqua continua a sgorgare e a invadere le strade,