Il ladispolano Iovine porta l’Aranova calcio a 5 in serie B

Vittoria nella finale play off contro Zagarolo. Iovine: “È il risultato del lavoro di anni, costruito da chi mi ha preceduto e dal presidente Schiavi”

L’ Aranova calcio a 5 raggiunge la serie B dopo aver vinto la finale play off a Ferentino, contro 6 a 5 Città di Zagorolo. Merito di una squadra che nel corso del torneo è giunta quarta ed ha superato battaglie e avversari più forti. A trionfare è il condottiero,Marini e il dg Antonello Iovine, un tecnico che sin da subito ha dimostrato di avere i ferri del mestiere per arrivare più in alto possibile. ” Non pensavo di arrivare in B, invece si è realizzato un sogno – afferma l’allenatore rossoblù- E’ il risultato del lavoro di anni, costruito da chi mi ha preceduto e dal presidente Schiavi che ci è stato sempre vicino” . La squadra ha lottato con coraggio non si è mai arresa, conquistando un trofeo che rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo per il calcio a 5 locale. La serie B è un campionato che assume un notevole interesse e le ambizioni del patron Andrea Schiavi sono quelle di raggiungere la serie A in pochi anni. Il capolavoro di questa stagione vede la mano del tecnico ladispolano Antonello Iovine, capace di plasmare un bel gruppo , trasmettendogli mentalità e carattere