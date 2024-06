Depurazione, il PD Ladispoli: “Da ACEA notizie preoccupanti”

“Negli ultimi giorni alcuni cittadini di Ladispoli che avevano chiesto l’ allaccio in fogna per un loro immobile si sono sentiti rispondere da operatori Acea che “il depuratore è saturo e non sono consentiti nuovi allacci”.

“Dall’Amministrazione, che comunque rimane proprietaria degli impianti, fanno sapere che non ne sapevano nulla. La situazione ha quasi dell’ irreale, trattandosi di questioni delicatissime per l’ ambiente e per la salute pubblica. Chiediamo che ACEA-Ato2 faccia chiarezza sulla situazione informando formalmente Amministrazione comunale e cittadini. Cogliamo inoltre l’occasione di ricordare, sempre ad Acea, il rispetto del contratto di servizio, non si possono aspettare settimane per la riparazione delle perdite su strada”.

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑷𝑫 𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊 “𝑳𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒃𝒂𝒛𝒛𝒊”