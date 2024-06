Angelo Galli, Consigliere Comunale di Cerveteri, ai microfoni di Centro Mare Radio commenta la crisi amministrativa che vede coinvolta la città di Cerveteri

“Bisogna andare a sempre a votare e assumersi le responsabilità così come devono farlo coloro che si candidano e poi vengono eletti. Biosgna avere un comportamento serio e dare la giusta rappresentatività.

Questa di oggi è un crisi più amministrativa che politica e proprio alla luce di questo l’elettore deve essere ancora più convinto di andare a votare e dare il suo fondamentale apporto. Se 9 consiglieri di opposizione e 8 della maggioranza fanno sapere che c’è qualcosa che non va nella propria città, devono avere un peso e deve essere fatto qualcosa, non si può rimanere fermi.

La Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha deciso di scendere i Consiglio Comunale senza una maggioranza, questo ha creato delle spaccature anche a livello personale. Io non avrei mai amministrato una crisi in questo modo.

Se siamo arrivati a questa crisi governativa – aggiunge il Consigliere – è perchè fin da prima non funzionavano le cose. Quando i problemi vengono risolti non in linea con i cittadini lo sviluppo viene frenato. La crisi non è soltanto sull’azzeramento della giunta o su cosa potrà accadere, ma è l’assetto amministrativo che non convince. La Sindaca non vuole prendere una decisione netta ma preferisce galleggiare. Coloro che non rispettano il mandato dovrebbero andare a casa” – conclude Galli.