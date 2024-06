Il Foro Italico di Roma ha ospitato la sedicesima edizione del Kim e Liù, il prestigioso torneo di taekwondo dedicato ai giovani atleti dai 6 agli 11 anni.

Il Foro Italico di Roma ha ospitato la sedicesima edizione del Kim e Liù, il prestigioso torneo di taekwondo dedicato ai giovani atleti dai 6 agli 11 anni. L’evento, riconosciuto come il più grande torneo giovanile di taekwondo in Europa, ha visto la partecipazione di 1700 giovani promesse provenienti da tutto il continente, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti di questa disciplina. Tra i protagonisti di questa edizione, i nostri atleti Lorenzo Proietti, Francesco Curcio, Francesco Giannini,

Alexandru Spataru e Alessia Bruno si sono distinti per il loro impegno, la loro tenacia e il loro talento. Lorenzo Proietti, all’età di 11 anni, ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria, dimostrando una tecnica impeccabile e una grande determinazione. Il suo percorso è stato esemplare, con quattro incontri dominati dall’inizio alla fine.

Alexandru Spataru ha ottenuto un altro oro, confermandosi un atleta di grande livello.

La sua vittoria è frutto di un duro lavoro e di una dedizione costante allo sport. Alessia Bruno, invece, ha conquistato la medaglia d’argento, cedendo solo in finale per un soffio. La sua prestazione è stata comunque eccellente, dimostrando un grande potenziale e una forte tenacia. Francesco Curcio e Francesco Giannini, alla loro prima esperienza in una gara nazionale, hanno dato il loro meglio, uscendo rispettivamente ai quarti e ai sedicesimi di finale. La loro partecipazione è stata comunque

preziosa, un’occasione per confrontarsi con atleti di alto livello e per accrescere la propria esperienza. Oltre ai risultati individuali, la partecipazione al Kim e Liù ha rappresentato per tutti un’importante occasione di crescita personale e sportiva. I ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con atleti provenienti da diverse culture, di imparare a

gestire la pressione e lo stress della competizione e di rafforzare il loro spirito di squadra.

L’importanza delle gare di combattimento in età giovanile:

Le gare di combattimento, come il taekwondo, offrono ai bambini una serie di benefici che vanno oltre il semplice aspetto sportivo. In particolare, permettono di:

– Sviluppare le capacità fisiche e mentali: Le arti marziali richiedono un notevole impegno fisico, aiutando i bambini a sviluppare forza, resistenza, velocità e coordinazione. Inoltre, insegnano disciplina, concentrazione e controllo mentale.

– Rafforzare la fiducia in sé stessi e l’autostima: Superare sfide e raggiungere obiettivi durante le gare contribuisce a rafforzare la fiducia in sé stessi e l’autostima dei bambini.

– Insegnare il rispetto e la sportività: Le regole e il fair play sono elementi fondamentali delle arti marziali, insegnando ai bambini il rispetto per gli avversari e per le regole.

– Sviluppare le capacità di adattamento e gestione dello stress: Le gare mettono alla prova i bambini in situazioni di pressione, insegnando loro a gestire lo stress e ad adattarsi a situazioni impreviste.

– Favorire la socializzazione e lo spirito di squadra: Le gare di combattimento creano un ambiente di condivisione e collaborazione, favorendo la socializzazione e lo sviluppo dello spirito di squadra.



In conclusione, il Kim e Liù si è rivelato un grande successo, non solo per i risultati ottenuti dai nostri atleti, ma anche per il valore educativo e formativo della manifestazione. Le gare di combattimento, se praticate con impegno e passione, possono rappresentare un’esperienza preziosa per la crescita dei bambini, sia dal punto di vista fisico che mentale.