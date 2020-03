Condividi Pin 14 Condivisioni

La nota del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino

Coronavirus, Montino: “Fiumicino rispetta le regole” – “Ho voluto verificare personalmente quale fosse la situazione nel nostro territorio. Per questo, in queste ore, sono stato a Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro, Torrimpietra, Aranova e Parco Leonardo”.Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.”Ovunque è lampante un comportamento assolutamente rispettoso delle regole da parte di tutte le persone – prosegue il sindaco -. Pochissime le persone in giro e tutte alla giusta distanza l’una dall’altra. La stragrande maggioranza di queste, indossano una mascherina e tutti coloro che sono andati a fare la spesa aspettano compostamente il loro turno in fila ad almeno (almeno!) un metro l’uno dall’altro”.”Una grande prova di civiltà delle cittadine e dei cittadini di Fiumicino – conclude Montino – che ringrazio di cuore perché stanno dimostrando di avere compreso perfettamente le ragioni di queste misure dure, ma necessarie. Grazie, grazie, grazie!”