La nota del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

Coronavirus, Grando: “Intensificati i controlli della Polizia Locale, denunciato il primo trasgressore”

Coronavirus, Grando: “Intensificati i controlli della Polizia Locale, denunciato il primo trasgressore” – “In queste ore è stato già identificato il primo cittadino di Ladispoli, che invece di rimanere a casa stava tranquillamente pescando sugli scogli”. Scrive così in una nota il Sindaco Alessandro Grando che aggiunge, “Nel frattempo vi comunico che ho disposto la chiusura del campo di basket di via Firenze, dove nonostante i ripetuti appelli sono state avvistate persone a giocare, e ho dato disposizione alla Polizia locale di inasprire i controlli e quindi di denunciare all’autorità giudiziaria tutti coloro i quali verranno sorpresi a trasgredire la legge.”

“Nonostante gli appelli a rimanere a casa, scrive ancora Grando, alcune persone, per fortuna poche, continuano a non comportarsi in maniera rispettosa delle regole. Altri invece non hanno ancora ben compreso quali siano i comportamenti corretti da adottare: cosa sia possibile fare e come farlo, e cosa non si può fare.

Per chiarire questi dubbi vi spiego in maniera molto semplice alcuni passaggi fondamentali, rispondendo alle più comuni domande che mi sono state poste in questi giorni e vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni utili al seguente link: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

POSSO PORTARE FUORI IL CANE?

Si, ma per il tempo strettamente necessario.

Quindi NON POTETE rimanere ore ed ore in giro, affollando le aree cani come se nulla fosse, anche perché è severamente vietato creare assembramenti.

Uscite, fate fare i bisogni al vostro cane, lo fate muovere quanto basta e ritornate a casa.

POSSO USCIRE A FARE UNA PASSEGGIATA?

No!!! Non si può!!!

Si può uscire solo per andare a lavorare, per motivi di salute o per bisogni primari (tipo fare la spesa). Potete muovervi da casa solo per uno di questi motivi.

Quindi non si può andare al mare, non si può prendere il sole sugli scogli e non si può andare a pescare!

POSSO ANDARE A CORRERE?

Si.

Fosse dipeso da me non avrei mai consentito una cosa del genere, ma si tratta di una decisione del Governo e in qualità di Sindaco non posso impedirlo.

Quindi è consentito andare a correre ma da soli, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone (è severamente vietato creare assembramenti).

NON SI PUO’ giocare a pallone per strada, nei parchi o in spiaggia.

HO BISOGNO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERO DEL MIO COMUNE?

Si, l’autocertificazione è necessaria per ogni tipo spostamento.

COME FARE LA SPESA

Andare a fare la spesa rientra naturalmente tra le necessità primarie, quindi si può fare nel rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Non potete andare a fare la spesa con tutta la famiglia al seguito, può andare solo una persona.

Vi ricordo che numerose attività forniscono il servizio di consegna a domicilio. Sfruttate questa possibilità. Di seguito il link utile: https://www.facebook.com/111026565651514/posts/2910454922375317/?d=n

Ora che abbiamo ripassato queste semplici regole, comprensibili per tutti, non potete più sbagliare e non avete più scusanti.”