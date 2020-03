Coronavirus, Pascucci: “Flash-mob spontanei anche a Cerveteri”

Condividi Pin 14 Condivisioni

La nota del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

Coronavirus, Pascucci: “Organizziamo flash-mob spontanei anche a Cerveteri” – In questi giorni così difficili per tutta Italia, ogni giorno nascono dei flash-mob spontanei dai balconi e nei giardini delle case. Anche qui a Cerveteri so che siete in molti ad organizzarvi.

Durante il flash-mob, scattati una foto o realizza un breve video con la scritta “#andràtuttobene – cerveteri” e pubblicali nei commenti del post social riportato nel profilo del Sindaco Alessio Pascucci.

Ci sentiremo meno soli.

#stateacasa#cerveteri#torneremo#cronachediresistenza

