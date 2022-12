Cesti Natalizi e dolci della tradizione: la produzione artigianale Ilari

Alta qualità dalla terra alla tavola: la filiera corta dalla semina alla panificazione. Arrivo dolci natalizi e cesti regalo!

A Natale è sempre una buona idea regalare dei cesti natalizi composti di prodotti genuini e naturali. Bisogna però saper scegliere i prodotti giusti, per fare bella figura e fare un regalo che sarà sicuramente apprezzato. Oltre ai dolci della tradizione natalizia, un bel cesto regalo può contenere anche prodotti di uso quotidiano, purché di qualità e di manifattura artigianale: pane, prodotti da forno, farine biologiche, olio extravergine di oliva, vini, salumi, formaggi, sottoli, ecc.

A Cerveteri si sforna un pane di altissima qualità. La garanzia arriva direttamente dal produttore, che segue personalmente tutto il processo di produzione: dal seme piantato in terra, fino al momento di sfornare un pane fragrante, nutriente e unico nei sapori. La panificazione a regola d’arte di Ilari è un’eccellenza del territorio che segue le tradizioni e scopre nuove miscele di farine di qualità.











La panificazione artigianale di Ilari

Tutto parte dal grano e dal farro prodotti sulle terre dell’Azienda Agricola Il Casale Verde di Francesco Ilari. “Coltiviamo il grano e li farro – spiega Francesco – li maciniamo usando molini a pietra che mantengono vivo il germe del grano, prepariamo l’impasto e lo facciamo lievitare per molte ore, inforniamo e distribuiamo diversi tipi di pane nei punti vendita del territorio. Anche le altre farine che utilizziamo provengono da produttori di cui apprezziamo la passione e l’alta qualità. Il risultato è un prodotto più sano e più buono!”. Una farina nutriente, che si può consumare quotidianamente, e con la quale Ilari prepara anche squisiti biscotti artigianali usando nocciole e crema di cioccolata prodotta artigianalmente a Viterbo.

Un pane di Ilari lo troviamo bollente ogni giorno presso il Supermercato di Qualità Ilari, in Via Alfani 1 a Cerenova, presso il negozio Ben di Bio di Ladispoli, presso La Bottega di Sara e presso Familia Bio nel centro storico di Cerveteri. In questo periodo, poi, ci sono i fantastici panettoni fatti con farine di grano tenero e farro: un panettone semintegrale, fatto con prodotti naturali di altissima qualità. Sempre per Natale, poi, è possibile comporre cesti regalo Natalizi con prodotti artigianali e locali: legumi, farine, pasta, sottoli, vini e salumi.

Nella linea pane, tutto a lievitazione naturale, troviamo quattro varietà eccellenti. C’è il pane di grano tenero integrale, prodotto esclusivamente col grano de ‘’Il Casale Verde’’, il pane di farina di farro, anche questo prodotto nella stessa azienda. C’è poi il pane di grano duro “Senatore Cappelli”, un grano di altissima qualità prodotto localmente, e il pane di grano tenero “Antico Solina”, che meritato addirittura il riconoscimento di presidio Slow Food Abruzzo.

Il farro, le farine e la produzione locale

Merita una menzione particolare il farro di Ilari, un alimento sempre più apprezzato per la versatilità, l’apporto nutritivo e il basso contenuto di glutine. L’azienda lo propone sia in forma di farine, da utilizzare per fare il pane e la pizza in casa, sia in forma di farro decorticato, farina di farro per polenta e come farro perlato, subito utilizzabile in insalate, antipasti, minestre e primi piatti. Il farro è un potente antiossidante, aiuta a regolare l’attività dell’intestino ed è ricco di proteine e carboidrati di buona qualità, che non appesantiscono.

“Produciamo in azienda agricola anche uova e olio – aggiunge Francesco Ilari – Dalla nostra tradizione di norcini produciamo anche salsicce, guanciali, pancette e molte altre specialità, forti di ben 70 lunghi anni di esperienza in questo ambito. Inoltre abbiamo costruito in questi anni un’autentica filiera virtuosa, dal produttore al consumatore, che ci permette di scegliere carni, formaggi e prodotti orto-frutticoli di qualità, prodotti da aziende di cui ci fidiamo ciecamente”.

La stessa attenzione, va detto, si ritrova anche sugli scaffali del Supermercato Ilari dedicati ai vini: un’enoteca fornitissima sia di etichette delle cantine locali, sia di chicche selezionate e raccolte in tutta Italia.









Panettoni artigianali e Cesti natalizi di prodotti naturali, i regali più azzeccati

Con l’arrivo del periodo natalizio, l’offerta di prodotti artigianali Ilari si arricchisce di tanti dolci tradizionali e dei panettoni fatti con un mix di farine di grano tenero e di farro biologico. Nasce quindi un panettone semintegrale fatto esclusivamente con prodotti naturali di altissima qualità.

Ci si può inoltre sbizzarrire con la composizione di cesti natalizi personalizzati da regalare a parenti ed amici, pieni di ottimi prodotti artigianali e locali: legumi, farine, pasta, sottoli, vini, salumi, formaggi e molto altro.





Mettersi in contatto con Alimentari Ilari

Sito web: ilarialimentari.it | Telefono: 06 9684 4697 | pagina su Facebook | pagina su Instagram

