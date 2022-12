Unione Popolare Cerveteri e Ladispoli: “Il governo investe in armi dimenticando il lavoro, che ne pensa Grando?” –

“Cosa si può desiderare di più dal Natale? Italia, Giappone e Regno Unito insieme in un progetto per la realizzazione di un caccia aereo militare di nuova generazione targato Leonardo. E noi ingenui che speravamo che in tutta Italia ci si occupasse della crisi e a Ladispoli partissero i famosi tavoli di lavoro per occuparsi dell’aumento esponenziale dei poveri. Invece la notizia più attesa è che la difesa italiana con Leonardo, Mitsubishi e il gigante della difesa inglese, collaboreranno! Come Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito – si legge in una dichiarazione congiunta – siamo impegnati a sostenere l’ordine internazionale libero e aperto basato sulle regole, più importante che mai in un momento in cui questi principi vengono contestati e in cui crescono minacce ed aggressioni. Ma non dovevano impegnarsi a lavorare con la diplomazia per un dialogo verso la Pace? Del resto anche da noi a Ladispoli, e ci piacerebbe sapere cosa ne pensa il sindaco Grando, governa la stessa destra che, pienamente d’accordo con il centro sinistra del PD, investe e invia armi per prepararci ad una guerra infinita. E i poveri? Chissà… Ci aspetta un bellissimo anno nuovo! O no?”

Lo dichiara in una nota il gruppo