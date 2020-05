Cerveteri, spiagge libere e Covid-19: istruzioni per l’uso

Condividi Pin 1 Condivisioni

Il sindaco Pascucci: “Sarà una stagione balneare diversa”

Spiagge libere perimetrate, steward agli ingressi per contare le persone, divieto di assembramento, ombrelloni distanti quattro metri l’uno dall’altro e lettino lontano da quello del vicino almeno un metro. Riparte domani la stagione balneare in tutta la Regione Lazio.

Ma con delle “limitazioni”. Sebbene infatti si potrà tornare a sdraiarsi al sole per una tintarella da far impallidire i colleghi di ritorno dalle vacanze estive, andranno comunque rispettate le regole in materia di contrasto al diffondersi del coronavirus.

«Sarà una stagione balneare diversa», ha detto il sindaco di Alessio Pascucci che ha illustrato le novità introdotte quest’anno per garantire una fruibilità sicura delle spiagge del litorale. Delle cinque spiagge libere disponibili, al momento ne aprirà solo una di 300 metri per aggiustare il tiro e iniziare a studiare delle possibili modifiche al piano messo a punto. Off limit per tutta la stagione balneare la spiaggia a nord della foce dello Zambra che va verso Furbara perché «impossibile garantire il contingentamento». In totale saranno oltre 3mila le persone che quest’anno potranno sdraiarsi al sole a Campo di Mare.

A tenere il conto gli steward agli ingressi delle spiagge che se sature non potranno ospitare nessun altro. Sarà comunque vietata qualsiasi attività ludico-ricreativa (ad eccezione di racchettoni, frisbee e del kitesurf anche se quest’ultimo sarà possibile solo nell’ultimo tratto di spiaggia a nord a ridosso della foce del fosso).

