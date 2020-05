Condividi Pin 1 Condivisioni

Accessi garantiti in giorni ed orari prefissati in piena sicurezza

Cerveteri, Camassambiente Spa precisa su Isola Ecologica e tempi di attesa

“Con riferimento agli articoli di stampa apparsi in data odierna, riguardanti la gestione dell’Isola Ecologica di Cerveteri ed in particolare i tempi di accesso su prenotazione, Camassambiente Spa desidera precisare quanto segue:

Si ricorda che il Centro di raccolta di Via Settevene Palo venne riaperto lunedì 4 maggio 2020, dopo un periodo di chiusura per lo stato di emergenza pandemica (dal 13 marzo al 3 maggio) adottando un sistema di prenotazione obbligatorio – con modulo disponibile al link: https://forms.gle/KYPuWurYuaYD5Kpi8 o con prenotazione presso l’ECOSPORTELLO – con la facoltà di indicare anche orario e giorno di preferenza. Questa modalità che venne concordata con i competenti uffici comunali, ha consentito un accesso ordinato di singole utenze ed evitato pericolosi assembramenti.

Ad oggi – 28 maggio 2020 ore 14,00 – sono state registrate circa 1.760 richieste e confermati appuntamenti a 1516 utenti (sino a domenica 7 giugno) a 1516 utenti (sino a domenica 7 giugno) ai quali è stato garantito un accesso in giorno e orario prefissato ed in piena sicurezza.

Pertanto non corrisponde al vero che “…le modalità di apertura in vigore dal 4 maggio scorso, che consentono di conferire solo su appuntamento, stanno infatti creando notevoli disagi agli utenti che si vedono fissare l’appuntamento addirittura a luglio!”

Appuntamenti sino a tale data sono – purtroppo – quelli per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, RAEE, sfalci e potature con prenotazione al numero verde. È opportuno precisare che tale servizio è svolto secondo contratto da una sola squadra di raccolta che, a fronte delle numerose richieste, non può anticipare tali lunghi tempi di attesa soprattutto in particolari periodi dell’anno come quello primaverile.

Il possibile rafforzamento di tali squadre di raccolta sarà sottoposto al vaglio ed approvazione degli organi comunali competenti”.