La città ospiterà l’evento per il terzo anno consecutivo: un torneo che ha coinvolto 14 squadre del territorio

A Ladispoli la finale del Campionato Misto MSP di pallavolo –

Domenica 17 maggio il Palasorbo di Ladispoli ospiterà, per il terzo anno consecutivo, l’evento finale del Campionato Misto MSP Roma di pallavolo, appuntamento conclusivo di una stagione che ha coinvolto 14 squadre del territorio, oltre 100 gare disputate e più di 250 tra atleti, dirigenti e allenatori.

Una giornata dedicata allo sport e alla passione per la pallavolo, con squadre miste composte da uomini e donne, giovani e adulti, protagonisti di un campionato che unisce competizione, inclusione e spirito di gruppo.

Il programma della giornata prevede:

Ore 9.00 – Finale 3°/4° posto Silver: Stella Mantus vs Valcanneto Mattei

Ore 11.00 – Finale 3°/4° posto Golden: Libera Volley vs SDIL Stella Mantus

Ore 13.00 – Finale Coppa MSP Roma Under 18 Femminile

Ore 15.00 – Finale 1°/2° posto Silver: RIM Sport Cerveteri vs Polisportiva Valcanneto

Ore 17.00 – Finale 1°/2° posto Golden: Extreme Spritz vs Extreme Armata Brancaleone

A seguire le premiazioni finali per tutte le società partecipanti

“A seguito del lutto che ha colpito la ASD Extreme Sport nel corso della giornata tutte le gare osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Simone.

Un gesto simbolico per ricordare un ragazzo che ha condiviso con tutti la passione per questo sport.

“Ladispoli città dello sport continua il suo percorso per accogliere iniziative importanti per il nostro territorio ma anche per il movimento sportivo del volley.” È quanto ha affermato il consigliere delegato Stefano Fierli che aggiunge:

“Ringraziamo e ci complimentiamo con la ASD Extreme Sport con il suo presidente Lucrezia Brischi per quanto fatto e sta facendo a Ladispoli e altrettanto, vogliamo ringraziare con stima l’Ente sportivo MSP Roma per avere scelto, ancora una volta, come fulcro di un evento volley la nostra città. Volgiamo ricordare che Ladispoli vanta una importante storia di volley e un movimento sportivo in forte crescita grazie anche all’investimento sul l’impiantistica sportiva che stiamo adottando”.