Un’iniziativa per la ricerca di donatori compatibili per la donazione del midollo osseo

Cerveteri è un comune in Match insieme ad ADMO Lazio –

Il Comune di Cerveteri è stato riconosciuto come “Comune in Match” da ADMO Lazio, l’Associazione Donatori Midollo Osseo.

Cerveteri, dunque, apre le porte a chi vuole proporsi come donatore, offrendo la possibilità di eseguire tutti gli esami necessari per valutarne la possibilità per essere iscritti nel registro IBMDR.

La possibilità è aperta a tutti i cittadini di Cerveteri compresi tra i 18 e i 35 anni di età e di peso superiore ai 50 kg.

Tutte le informazioni sono presenti scansionando il QR code presente sulla locandina diffusa in queste ore dal Comune e da ADMO.