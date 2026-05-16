Santa Marinella, ANAS: al via i lavori di risanamento del cavalcavia ferroviario sulla via Aurelia

Da lunedì 18 maggio 2026 prenderanno il via i lavori di risanamento del cavalcavia ferroviario della linea Roma-Pisa situato al km 48,350 della strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Santa Marinella.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 727 mila euro, è finalizzato al consolidamento strutturale del ponte e rientra nel programma di manutenzione delle infrastrutture stradali lungo la costa laziale.

Per limitare i disagi alla circolazione, durante le attività saranno sempre garantite due corsie di marcia aperte al traffico. La prima fase del cantiere interesserà la carreggiata in direzione Roma, dove sarà attivato un restringimento tra il km 48,300 e il km 48,400 per una lunghezza massima di circa 100 metri.

Nel tratto coinvolto dai lavori saranno inoltre in vigore il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità di 40 km/h, con tutte le limitazioni segnalate sul posto attraverso apposita cartellonistica.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2026.

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