Grande soddisfazione per i risultati dell’iniziativa è stata espressa dall’ufficio di collocamento

Successo per il Job Day di Cerveteri: centinaia di presenze –

Il Job Day “LavOra”, organizzato dai Centri per l’Impiego di Cerveteri, Bracciano e Civitavecchia in collaborazione con Synergie Italia ha riscosso un ottimo successo ieri presso il Granarone di Cerveteri.

L’aula era piena e gli organizzatori hanno calcolato la presenza di centinaia di persone giunte per consegnare il proprio curriculum vitae con la speranza di essere collocati e proiettati nel mondo del lavoro.

Entusiasti dell’evento i Consiglieri comunali Alessandrini Enrico e Arianna Mensurati.

Dall’ufficio di collocamento di Cerveteri si esprime un ringraziamento verso i consiglieri che avrebbero fornito un valido aiuto a chi ha reso possibile tutto questo, l’azienda Synergie Italia Spa e il responsabile dell’ufficio locale, Gianluca Ravoni, e al personale degli uffici di Bracciano e Civitavecchia.