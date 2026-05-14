Job Day – LavOra: a Cerveteri una giornata interamente dedicata all’occupazione

CERVETERI – Un’occasione concreta per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 10:00, l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri aprirà le proprie porte per il “Job Day – LavOra”, un evento strategico pensato per far incontrare domanda e offerta di lavoro sul territorio.

Colloqui e consegna CV in tempo reale

La giornata è stata concepita per essere operativa e immediata. I cittadini interessati avranno la possibilità di consegnare il proprio curriculum vitae direttamente ai responsabili e, dove possibile, sostenere colloqui conoscitivi istantanei per le diverse posizioni aperte nei vari settori che ricercano attualmente nuovo personale.

Non si tratta quindi di un semplice incontro informativo, ma di un vero e proprio “ponte” verso il mondo del lavoro, dove il contatto diretto tra candidato e azienda diventa lo strumento principale per favorire l’occupazione locale.

Una sinergia tra istituzioni

L’iniziativa nasce da una proficua collaborazione tra i Centri per l’impiego di Cerveteri, Bracciano e Civitavecchia, che hanno unito le forze per mappare le necessità delle imprese del litorale e dell’entroterra.

Il successo organizzativo della giornata è frutto del coordinamento dei Consiglieri comunali Arianna Mensurati ed Enrico Alessandrini, che hanno lavorato in sinergia per trasformare l’Aula Consiliare in un hub dinamico dedicato al futuro professionale dei cittadini.

Come partecipare

L’appuntamento è fissato per la mattinata di venerdì 15 maggio al Granarone. Si consiglia a tutti i partecipanti di portare con sé diverse copie del proprio curriculum vitae aggiornato, così da poterle distribuire ai referenti dei vari settori produttivi presenti.