Isidoro il Santo contadino: a Cerveteri la fede si fa spettacolo multimediale

Il prossimo 16 maggio 2026, la frazione di Due Casette a Cerveteri diventerà il palcoscenico di un evento che unisce arte, spiritualità e territorio. Presso la Chiesa Madonna di Loreto, alle ore 17:45, andrà in scena la rappresentazione teatrale multimediale “Isidoro il Santo contadino”.

Sotto la regia e l’adattamento di Agostino De Angelis, lo spettacolo non si limita alla narrazione teatrale, ma si avvale di tecnologie multimediali per raccontare la figura del Santo. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron, vede il coinvolgimento attivo delle realtà educative e religiose locali:

Scuole: Partecipano gli alunni dell’ IC Marina di Cerveteri (plesso Furbara) e dell’ IC Salvo D’Acquisto (plesso Marieni).

Partecipano gli alunni dell’ (plesso Furbara) e dell’ (plesso Marieni). Parrocchia: Protagonisti i bambini della Comunità Parrocchiale con le loro catechiste.

Protagonisti i bambini della Comunità Parrocchiale con le loro catechiste. Talenti emergenti: Sul palco anche gli allievi dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.

L’evento vanta il patrocinio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Cerveteri, a testimonianza del rilievo culturale dell’iniziativa. Arricchirà la serata l’intervento della scrittrice Maria Pia Cedrini.

L’ingresso è libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici rurali e spirituali del territorio attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente