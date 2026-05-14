 
Cerveteri

Marina di Cerveteri pronta ad ospitare il “Triathlon degli Etruschi”

14 Maggio 2026





Sport, spettacolo e adrenalina sul litorale: oltre 250 atleti attesi per la prima edizione della competizione tra nuoto, bike e corsa.

Domenica 24 maggio il lungomare dei Navigatori diventerà il cuore della prima edizione del “Triathlon degli Etruschi – Super Sprint”, evento che porterà sulla costa centinaia di atleti tra nuoto, ciclismo e corsa.

Marina di Cerveteri pronta ad ospitare il “Triathlon degli Etruschi”
Marina di Cerveteri pronta ad ospitare il “Triathlon degli Etruschi”

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Guida Sicura con il supporto dell’amministrazione comunale, si svolgerà attraverso un circuito breve da ripetere tre volte, con eliminazioni progressive fino alla finale che assegnerà i podi assoluti e di categoria.

Attesi almeno 250 partecipanti tra uomini e donne, protagonisti di una giornata dedicata allo sport e alla valorizzazione del territorio.

Determinante il contributo di Polizia locale, Protezione civile e associazioni di volontariato che garantiranno la sicurezza lungo tutto il percorso. Iscrizioni ancora aperte.