Marina di Cerveteri pronta ad ospitare il “Triathlon degli Etruschi”

Sport, spettacolo e adrenalina sul litorale: oltre 250 atleti attesi per la prima edizione della competizione tra nuoto, bike e corsa.
Domenica 24 maggio il lungomare dei Navigatori diventerà il cuore della prima edizione del “Triathlon degli Etruschi – Super Sprint”, evento che porterà sulla costa centinaia di atleti tra nuoto, ciclismo e corsa.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Guida Sicura con il supporto dell’amministrazione comunale, si svolgerà attraverso un circuito breve da ripetere tre volte, con eliminazioni progressive fino alla finale che assegnerà i podi assoluti e di categoria.
Attesi almeno 250 partecipanti tra uomini e donne, protagonisti di una giornata dedicata allo sport e alla valorizzazione del territorio.
Determinante il contributo di Polizia locale, Protezione civile e associazioni di volontariato che garantiranno la sicurezza lungo tutto il percorso. Iscrizioni ancora aperte.