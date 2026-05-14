Tarquinia sul canale internazionale giallo Loves Italy

Tarquinia in luce su Giallo Loves Italy⁠, il canale internazionale ufficiale di GialloZafferano⁠, il principale brand media dedicato alla cucina in Italia, che tra l’altro riunisce anche i blogger e gli influencer più importanti della nazione.

Federico Polizzi, in arte Cookwithfez, ha infatti lanciato sui canali internazionali di GLI il video su Tarquinia realizzato con la collaborazione di Fabio Gagni e del team di Se Ami Tarquinia nella sua trasferta di Aprile, quando la città lo aveva accolto anche in sinergia con Cavatappi di Tamara Luccioli e l’Università Agraria di Tarquinia.

Il progetto è pensato per far conoscere la cultura gastronomica, l’arte e i luoghi iconici del Bel Paese ad un pubblico globale, comunicando principalmente in inglese.

Nel video, Tarquinia viene raccontata attraverso immagini suggestive, sapori autentici e scorci che intrecciano mare, centro storico e tradizioni locali, offrendo una narrazione moderna e coinvolgente della città. Dalle eccellenze enogastronomiche ai paesaggi della costa, passando per il patrimonio storico e culturale, il contenuto valorizza un territorio che continua a conquistare sempre più attenzione anche fuori dai confini italiani.

Per Se Ami Tarquinia è l’ennesimo tassello nel percorso civico di promozione del territorio attraverso la comunicazione digitale, con l’obiettivo di creare connessioni mediante linguaggi social semplici ed immediati, e per questo capaci di raggiungere milioni di persone nel mondo. Il progetto, totalmente a costo zero e promosso da Fabio Gagni, è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Università Agraria di Tarquinia e di Domenico Jacopucci, del ristorante Il Cavatappi con Tamara Luccioli ed il suo staff. Si ringraziano anche il Comune di Tarquinia, Elisa Liguori, il team operativo di Se Ami Tarquinia, il Presidente dell’Università Agratia Alberto Riglietti e l’Assessore Alessandro Sacripanti.