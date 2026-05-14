A Ladispoli torna “A passo di libro”, l’iniziativa promossa dai volontari di “Nati per Leggere” che accompagna bambini e famiglie in un viaggio tra racconti, fantasia e luoghi simbolo della città.

Ladispoli, “A passo di libro”: tornano le letture itineranti tra natura e storia per bambini e famiglie

Tre appuntamenti tra letture animate e passeggiate all’aria aperta:

📍 16 maggio – Grottaccia

📍 23 maggio – Villa Romana di San Nicola

📍 30 maggio – Oasi del Bosco di Palo

Un progetto che unisce cultura e condivisione, valorizzando spazi storici e naturalistici attraverso il piacere della lettura fin dalla prima infanzia.

Perché leggere insieme ai più piccoli non significa solo raccontare una storia, ma creare legami, stimolare immaginazione e curiosità, e costruire nuovi lettori per il futuro



