Ladispoli, sabato 16 maggio alle ore 18:00 Giuliana Salvi presenta il libro: Il dolore dell’oca per Einaudi Editore

Dall’autrice di Clementina un ipnotico thriller psicologico.

Nikita si chiama così perché si agitava molto nella pancia della madre, la sera in cui proiettavano il film di Besson. Adesso è una giovane poliziotta che fuma e beve troppo. Ha una gatta di nome Susanna a cui si rivolge con modi ruvidi ma che ama moltissimo, e un amante occasionale che tratta con modi altrettanto ruvidi senza amarlo moltissimo. La sua vita procede sui binari consueti, fino a quando, una mattina, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. E tutto precipita insieme a lei.

Facendo sua la lezione dei grandi maestri del thriller psicologico, Giuliana Salvi confeziona un romanzo teso e avvincente con una protagonista diversissima dalla Clementina del suo romanzo d’esordio, ma altrettanto forte. Perché gli scrittori sono fatti anche per spiazzarci.

Giuliana Salvi (1988) è nata e vive a Roma. Dopo un passato come redattrice televisiva ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Per Einaudi ha pubblicato Clementina (2025 e 2026) e Il dolore dell’oca (2026).

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione