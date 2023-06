Il consigliere comunale d’opposizione, Luca Piergentili punta il dito contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gubetti e “stuzzica” il consigliere metropolitano Alessio Pascucci

Un consigliere metropolitano ed ex sindaco del territorio etrusco, da una parte. L’attuale primo cittadino e la sua amministrazione dello stesso schieramento dell’attuale consigliere metropolitano.

Due arterie stradali molto utilizzate dagli automobilisti del territorio e la stessa identica situazione: degrado.

A puntare i riflettori sulla situazione in cui versano la via Doganale e la Settevene Palo Nuova è il consigliere d’opposizione, Luca Piergentili.

L’esponente politico di opposizione chiama in causa l’amministrazione comunale e proprio il consigliere metropolitano Alessio Pascucci: “Se i risultati sono questi …”, commenta Piergentili che si rivolge anche alla consigliera Mundula proveniente proprio dalla frazione di Valcanneto: “Per favore, faccia pulire la strada”.

Un’arteria che avrebbe bisogno, come più volte sottolineato dai cittadini, di un paio di rotatorie: una all’altezza dell’ingresso di Valcanneto e una a Borgo San Martino. Obiettivo: ridurre la velocità delle auto in transito così da garantire la sicurezza stradale non solo agli automobilisti ma anche a chi magari si muove a piedi sul territorio.

E proprio su questo argomento, sempre il consigliere Piergentili, si è rivolto al suo esponente politico di riferimento in città metropolitana, Antonio Giammusso: “Si faccia un emendamento al bilancio per far realizzare alla provincia due rotatorie”.

Cerveteri, Piergentili: “Doganale e Settevene Palo nel degrado”

Doganale da una parte, Settevene Palo Nuova dall’altra. Anche qui le sterpaglie dominano sulla scena rendendo, in questo caso, la vita dei ciclisti pericolosa. “Siamo costretti a camminare in mezzo alla strada perché non c’è nessuna accortezza per il territorio”.