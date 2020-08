Condividi Pin 0 Condivisioni

La denuncia dei cittadini che tornano ad appellarsi all’amministrazione comunale per porre rimedio a una situazione di degrado e pericolo

“Piazza Santa Maria abbandonata a se stessa”. La denuncia arriva dai cittadini etruschi che tornano ancora una volta ad appellarsi all’amministrazione comunale.

“Cerveteri, piazza Santa Maria abbandonata a se stessa”

“La storica piazza della città, dove si affacciano due siti di grande importanza, da un lato sala Ruspoli e dall’altra il Museo etrusco – hanno evidenziato – è in stato di abbandono. In diversi punti della piazza al posto dei sampietrini sorgono diverse voragini, un vero e proprio pericolo per la sicurezza dei cittadini e dei turisti che passano nella zona e che rappresentano un biglietto da visita negativo per l’intera cittadina”.

I cittadini fanno notare come la situazione sia stata più volte evidenziata e segnalata all’amministrazione comunale che però, ad oggi, “ha abbandonato a se stessa una delle zone principali della città e che dovrebbe essere invece valorizzata e conservata nelle migliori condizioni”.

“Cerveteri, piazza Santa Maria abbandonata a se stessa”

Il problema sicurezza, rappresentato da quelle voragini che nel tempo si sono aperte oltre a rappresentare un vero e proprio scempio, a livello visivo, rappresentano anche un vero e proprio pericolo.

Soprattutto per i bambini “che in piazza spesso – hanno proseguito ancora i residenti etruschi – trascorrono i loro pomeriggi, giocando con gli amici”.

Per non parlare poi degli anziani e delle persone con difficoltà motorie per i quali “quelle voragini potrebbero diventare delle vere e proprie trappole”.