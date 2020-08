Condividi Pin 0 Condivisioni

Il 7 aprile 2021 nella città etrusca la semifinale della macro-area Centro Italia

Le Olimpiadi della Cultura per la prima volta a Tarquinia –

Le Olimpiadi della Cultura non ‘dormono’ mai. Già a lavoro per i preparativi per l’edizione 2021. E arrivano le novità.

La prima in assoluto la nuova cornice che ospiterà la manifestazione che coinvolgerà studenti provenienti da tutta Italia: Tarquinia.

Per la prima volta in assoluto, infatti, la semifinale della macro area Centro Italia si svolgerà nella splendida cornice del Comune di Tarquinia.

L’appuntamento è per il 7 aprile 2021.

Tarquinia è un comune della provincia di Viterbo nel Lazio. La città di Tarquinia fu uno dei più antichi e importanti insediamenti degli Etruschi, infatti ad oggi è una delle mete turistiche più gettonate in quanto sede di testimonianze e monumenti storici che la rendono unica e preziosa tra cui il grandioso Palazzo Vitelleschi e la chiesa di Santa Maria di Castello…