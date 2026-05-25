Volley, Cerveteri conquista la Serie D

3-0 nel derby contro CV Volley e la vittoria di Polas hanno consegnato alle verdeblù la promozione nel Campionato Regionale

È stata una domenica sera speciale quella vissuta dalle giocatrici e dai tifosi della RIM Sport Cerveteri, protagonista dei play off di prima divisione di volley. Dopo una vittoria e una sconfitta nella pool promozione valida per staccare il pass per la Serie D, le etrusche erano attese dal derby contro il Civitavecchia Volley. Per rimanere aggrappate alla speranza del primo posto, serviva una vittoria netta. Le ragazze guidate da coach Roberto Rocco sono scese in campo decise e non hanno concesso nulla nel primo parziale. Il secondo set si è concluso ai vantaggi, che hanno sorriso nuovamente alle padrone di casa poi vincitrici in scioltezza anche del terzo set.

Tuttavia, il destino delle cerveterane era legato al risultato dell’altro match, quello tra Polas e Volley Laurentina. Le ragazze, lo staff e i tifosi del PalaRim hanno seguito con il fiato sospeso la partita a distanza fino all’esplosione di gioia finale. Infatti, Polas ha superato al quinto set la compagine romana che, così, è stata agganciata nel punteggio dalla RIM.

A decidere le sorti delle 2 squadre è stato il quoziente set (il rapporto tra set vinti e set persi) che ha sorriso alla RIM Sport Cerveteri.

“La partita è andata molto bene, siamo partiti subito carichi, siamo partiti dalla ricezione e abbiamo preso il largo” ha dichiarato coach Roberto Rocco, visibilmente emozionato a fine gara.“Mi sembrava di vivere la partita Lazio Perugia del 2000 quando la Lazio attese un’ora prima di sapere il risultato finale. Abbiamo aspettato una buona mezz’ora, è stata ancora più dura perché sono andati anche al tie-break. Veramente fino all’ultimo respiro. Mi ritengo molto soddisfatto, non sapevamo come poteva andare perché non conoscevo il girone di Roma. Ci è sempre mancato qualcosa durante l’anno, quel qualcosa che, invece, abbiamo dato durante i play off. Finalmente ci siamo riusciti”.

“E’ stata una cavalcata bellissima” hanno dichiarato Ilenia (capitano della squadra) e Maura Rinaldi, patron della RIM. “Avevamo sicuramente obiettivi ambiziosi, ma il girone ci aveva messo a dura prova. Ai play off le ragazze hanno reagito bene dopo la sconfitta nella prima gara e sono riuscite a prendersi quello che si meritavano. Abbiamo conquistato un altro titolo regionale e ci sembra doveroso ringraziare tutto lo staff, i coach e le ragazze che sono state fantastiche. Infine grazie a tutto il tifo, il pallone era gremito e tantissime persone si sono fermate insieme a noi ad aspettare che si concludesse l’altra gara. È sempre meraviglioso vivere questi momenti e possiamo dirlo: forza RIM”.