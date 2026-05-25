Angelo Pizzigallo rieletto sindaco: “La fiducia di Anguillara è una promessa da onorare”

“Questa non è soltanto una vittoria elettorale. È qualcosa di molto più profondo. È un abbraccio collettivo, un gesto di fiducia immenso che avete voluto dare a me, alla nostra squadra e soprattutto al futuro di Anguillara Sabazia”.

A scriverlo è il neo rieletto sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo.

“In questi anni – aggiunge in un post social – abbiamo affrontato difficoltà, momenti complessi, scelte non sempre facili. Ma non abbiamo mai smesso di credere che Anguillara meritasse serietà, presenza, ascolto e amore autentico. E oggi voi ci avete detto, con una forza straordinaria, che quella strada era quella giusta. Grazie a chi ci ha sostenuto fin dal primo giorno. Grazie a chi si è avvicinato lungo il cammino”.

“Grazie anche a chi non ci ha votato: continuerò ad essere il Sindaco di tutti, senza distinzioni, con lo stesso impegno e la stessa dedizione. Questa vittoria appartiene a un’intera comunità. Alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai volontari, alle associazioni, ai lavoratori, a chi ogni giorno rende viva Anguillara con piccoli e grandi gesti. Da domani si torna subito al lavoro, con ancora più energia, umiltà e determinazione. Perché il consenso straordinario che ci avete dato non è un punto di arrivo: è una promessa da onorare ogni giorno. Grazie, Anguillara. Continuerò – conclude Pizzigallo – a servire questa città con tutto me stesso”.