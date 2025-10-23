Domenica scorsa, avevamo pubblicato ben due articoli sul tema dello scarso senso civico di alcuni automobilisti cerveterani. Sensi unici ignorati, o dossi appena installati bellamente aggirati creando ingiustificate situazioni di pericolo.

Cerveteri, installati nuovi dossi anti-furbetti in via Settevene Palo e via Fontana Morella

Potete leggere i due articoli qui: Articolo 1, Articolo 2

Ma da ieri, almeno i furbetti dei dossi saranno costretti a fare i furbi da un’altra parte. L’Assessore con delega alla Polizia locale e alla Sicurezza, Riccardo Ferri, ha infatti comunicato che sono stati presi i necessari provvedimenti per impedire agli automobilisti indisciplinati di creare situazioni di pericolo. Soprattutto in vicinanza delle scuole e degli asili.

Per chiarire meglio la natura dell’intervento, abbiamo raggiunto telefonicamente l’Assessore che ci ha dichiarato: “Siamo intervenuti in via Fontana Morella, presso l’asilo del Tyrsenia, e in via Settevene Palo, in prossimità della scuola Salvo d’Acquisto, per mettere in maggiore sicurezza i tratti stradali più critici. Soprattutto per contrastare i comportamenti scorretti di alcuni automobilisti. Che aggiravano i dossi passando, pericolosamente, sulle aree di sosta o di parcheggio.

In via Fontana Morella, abbiamo installato un ulteriore cuscino berlinese anche in corrispondenza dei parcheggi. In questo modo non è più possibile, per i furbetti, eludere i dossi. Adesso dovranno necessariamente rallentare e rispettare il Codice della strada, se non vogliono distruggere la macchina. Domani o dopodomani completeremo la posa della segnaletica verticale di preavviso, nel rispetto del Codice della Strada, così da informare per tempo gli utenti e indurre una velocità moderata.”