Sgomberato il chiosco a Marina di Palo, “Si lavora per un progetto sociale e la riapertura”

L’Amministrazione comunale informa che, su richiesta del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato sgomberato e messo in sicurezza il chiosco sul lungomare di Marina di Palo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ladispoli e della Polizia di Stato, che hanno identificato e allontanato gli occupanti abusivi.

Terminato lo sgombero, il locale è stato in messo in sicurezza dagli addetti dell’Ufficio manutenzioni e l’area è stata bonificata dagli operatori della Tekneko. Si informa inoltre che, a differenza di quanto riportato su alcuni organi di stampa, l’immobile non è stato oggetto di sequestro e rimane a disposizione del Comune di Ladispoli.

A tal proposito il sindaco ha chiarato: “La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di attivarsi per fare in modo di riaprire il chiosco entro la prossima estate, realizzando in quel luogo, prossimo alla spiaggia inclusiva, un progetto sociale che coinvolga il terzo settore e che abbia soprattutto come scopo l’inserimento lavorativo delle categorie più fragili della nostra comunità”.