Santa Marinella: Domenica 26 ottobre torna la Giornata del Microchip Gratuito –

Torna la giornata dedicata al Microchip gratuito per cani appartenenti a proprietari residenti nel territorio di Santa Marinella e aperta anche ai cittadini dei comuni limitrofi: Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Ladispoli e Cerveteri.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’Aula consiliare di via Cicerone ed è stata organizzata dal Comune in collaborazione con le Associazioni A-Mici Onlus, N.O.G.R.A. Guardia Rurale Ausiliaria e con il contributo dei medici veterinari Romolo Mellini e Laura Cirone.

“Un appuntamento che sta diventando oramai una consuetudine e che siamo lieti di portare avanti insieme a tutti i volontari che si mettono a disposizione per realizzare questa iniziativa – ha affermato il sindaco Pietro Tidei – E’ un gesto di attenzione e civiltà che vuole tutelare gli animali e garantire maggiore sicurezza alla comunità”.

Il servizio consentirà ai proprietari di mettere in regola i propri amici a quattro zampe e contribuire alla lotta contro il randagismo.

“La collaborazione con le associazioni di volontariato è fondamentale per poter arginare i fenomeni di abbandono. Scopo di queste iniziative- ha spiegato Tidei- è anche quello di creare una sinergia tra Comune e volontari, disponibili a supportare l’azione dell’Amministrazione in caso di necessità. Il loro sostegno favorisce la prevenzione e il controllo sul territorio, segnalando alla Polizia Locale situazioni di pericolo o di abbandono”.

Si ricorda che per poter accedere gratuitamente alla microchippatura, basta recarsi direttamente presso la sede del Municipio muniti di copia del documento, la tessera sanitaria e il libretto sanitario del cane. Non occorre la prenotazione ed il servizio è gratuito fino ad esaurimento della disponibilità dei microchip.