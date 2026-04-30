Cerveteri, rifiuti e sentieri sporchi: la polemica del consigliere Piergentili

Con l’avvicinarsi del primo maggio, il tema del decoro ambientale nelle aree naturali di Cerveteri torna al centro del dibattito politico. Il consigliere comunale di opposizione Gianluca Piergentili ha sollevato una dura critica riguardo allo stato dei percorsi che conducono alle Cascatelle, documentando con foto i resti di quella che ha definito una “pasquetta maleducata”.

Le dichiarazioni del consigliere

Rivolgendosi direttamente ai vertici del Comune, Piergentili ha manifestato il suo disappunto scrivendo: “Aspettando il primo maggio….queste sono le conseguenze della pasquetta/maleducata….. caro assessore all ambiente Alessandro Gnazi e caro sindaco…se voi mettete le indicazioni su strada e sul sito del comune..di come si raggiungono le cascatelle….. Siete pregati anche di organizzare un servizio x bonificare i sentieri….”.

Il consigliere ha poi aggiunto un’ulteriore riflessione sulla gestione dei passaggi pedonali: “PS vi ricordo altresì che gran parte dei sentieri passa su proprietà PRIVATE…. meditate gente…”. La polemica evidenzia la necessità di coordinare meglio la promozione turistica del territorio con un piano di pulizia efficace, specialmente durante i giorni di massima affluenza.