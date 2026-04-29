Cani da salvataggio e sicurezza in mare. Lezione speciale per gli alunni di Marina di Cerveteri

Una mattinata dedicata alla sicurezza in mare, al rispetto degli animali e all’educazione dei più piccoli. Si è svolta ieri, presso lo stabilimento Ocean Surf di Campo di Mare, l’iniziativa che ha coinvolto i bambini delle classi II B e II C dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri. Protagonisti dell’appuntamento sono stati i cani da salvataggio, impegnati in una dimostrazione pratica pensata per avvicinare i bambini al tema del soccorso in mare. A raccontare il significato della giornata è stata la Sindaca Elena Gubetti, che ha parlato di “una bellissima iniziativa” e di “una lezione di vita e sicurezza davvero speciale”.

“Il cuore dell’evento è stata la dimostrazione pratica dei cani da salvataggio”, ha spiegato la Sindaca. “Un momento emozionante che ha mostrato ai più piccoli non solo l’abilità di questi splendidi animali, ma anche l’importanza del lavoro di squadra nel soccorso”. L’iniziativa è stata realizzata grazie al coordinamento di Scuolambiente e alla competenza dell’associazione CUCS, Centro Unità Cinofilo da Salvataggio.

Gubetti ha voluto sottolineare anche il ruolo delle volontarie che hanno seguito il progetto fin dalla scuola. “Il progetto nasce tra i banchi di scuola grazie alla dedizione delle volontarie di Scuolambiente. Oggi, in particolare, vorrei ringraziare Maria Rosaria ed Elena: la loro passione e il loro impegno quotidiano sono il motore che permette ai nostri ragazzi di accedere a progetti di così alto valore educativo”.

Una mattinata, dunque, non solo dimostrativa, ma anche formativa. La Sindaca ha infatti concluso che “Sensibilizzare i bambini sulla sicurezza in mare significa formare cittadini responsabili. Capaci di riconoscere i pericoli e rispettare le regole. Investire sui nostri bambini significa investire sul futuro della nostra comunità”.