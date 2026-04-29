Cerveteri, auto parcheggiata male in via delle Mura Castellane blocca gli autobus: denunciato automobilista

Disagi alla circolazione del trasporto pubblico nel pomeriggio di ieri a Cerveteri, dove un’autovettura lasciata in sosta irregolare ha impedito per oltre mezz’ora il transito degli autobus in via delle Mura Castellane. Nonostante la segnaletica presente sia chiara — con divieti di sosta ben visibili e dissuasori installati lungo la carreggiata — il veicolo è stato parcheggiato in modo tale da ostruire completamente il passaggio.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha gestito la situazione ripristinando la viabilità e procedendo nei confronti del proprietario del mezzo. Per l’automobilista è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, oltre a una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada.

L’episodio ha causato ritardi e disagi agli utenti del trasporto pubblico e agli automobilisti.