La ASL Roma 4 annuncia il traguardo raggiunto nel Percorso Nascita: “Un obiettivo che ci eravamo prefissati”

Civitavecchia, al San Paolo nasce Leandro. È il primo parto indolore dell’ospedale

È nato il piccolo Leandro. Una nascita che la ASL Roma 4 ha voluto salutare con gioia. Ma che porta con sé anche un significato particolare per l’ospedale San Paolo. Quella di Leandro, infatti, è stata la prima nascita con parto indolore. Un passaggio importante per il Percorso Nascita e per il servizio rivolto alle mamme che scelgono il San Paolo di Civitavecchia.

A sottolinearlo è stato il direttore generale della ASL Roma 4, dott.ssa Rosaria Marino. “Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati e oggi possiamo dire di aver centrato un traguardo fondamentale per il Percorso Nascita. Il servizio verrà presto ulteriormente implementato per garantirne la piena operatività”.

Il direttore generale ha poi voluto ringraziare i professionisti coinvolti nel primo parto con epidurale. “Voglio ringraziare tutti i professionisti coinvolti e in particolare il dottor Giovanni Mantegna, che ha eseguito la prima epidurale, il ginecologo Luigi Papadia, l’ostetrica Elisa Viscarelli e tutto il personale sanitario che ha contribuito all’assistenza e alla gestione del parto”.

Dalla ASL Roma 4 sono arrivati gli auguri al piccolo Leandro e ai suoi genitori.