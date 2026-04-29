Erano stati messi in una scatola e gettati nell’immondizia. Trovati dalle Guardie Ecozoofile di Fareambiente

Sette cuccioli di pastore maremmano, indifesi e appena nati, sono stati ritrovati abbandonati dentro una scatola nelle campagne. Una scena che racconta una realtà ancora troppo diffusa: quella dell’abbandono degli animali. A ritrovarli le Guardie Ecozoofile di Cerveteri.

“Non si tratta solo di negligenza. È un gesto scrivono gli agenti in un post social – di profonda crudeltà. Lasciare delle vite così fragili senza acqua, cibo e protezione equivale a condannarle. Quei cuccioli, come tutti gli animali, non sono oggetti da scartare quando diventano scomodi. Sono esseri viventi, capaci di provare paura, sofferenza, ma anche affetto e fiducia”.

Cerveteri, sette cuccioli abbandonati nelle campagne

“È inaccettabile che nel 2026 episodi del genere continuino a verificarsi. Non possiamo più voltarci dall’altra parte. Serve un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Ognuno di noi può fare la differenza: scegliere la sterilizzazione per evitare cucciolate indesiderate, preferire l’adozione all’acquisto, educare al rispetto per ogni forma di vita. Sono azioni semplici, ma fondamentali. Chi ha compiuto questo gesto dovrà rispondere delle proprie azioni. Ma la responsabilità collettiva è quella di costruire una società più consapevole, dove simili episodi non trovino più spazio”.