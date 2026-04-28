Dopo oltre 50 anni di impegno amministrativo, l’ex sindaco lascia l’Aula: al suo posto subentra Angelo Antonio Catone

Ladispoli, il consiglio comunale saluta Crescenzo Paliotta –

Un lungo applauso, sincero e trasversale, ha accompagnato il saluto del dottor Crescenzo Paliotta durante l’apertura del consiglio comunale convocato il 28 aprile a Ladispoli. Un momento carico di emozione che ha segnato la conclusione di una delle esperienze politiche più longeve e significative della storia cittadina.

Il consigliere dimissionario ha preso la parola prima dell’inizio dei lavori per congedarsi ufficialmente dall’Aula, ringraziando colleghi, amministratori e cittadini per il percorso condiviso. Dai banchi della maggioranza e dell’opposizione sono giunti numerosi interventi di stima e riconoscenza, a testimonianza di un impegno che ha attraversato generazioni e schieramenti politici.

Nel suo intervento, Paliotta ha ripercorso oltre mezzo secolo di vita amministrativa, ricordando le tappe fondamentali della crescita della città. Dalla nascita del Comune, il 6 maggio 1970, alle prime elezioni del 1972, fino all’avvio del primo consiglio comunale nel 1973, a cui partecipò personalmente. Un racconto che si è poi allargato all’evoluzione urbanistica e sociale di Ladispoli, oggi definita dallo stesso ex sindaco come “una città viva e completa, attiva 365 giorni l’anno”.

Tre volte sindaco e consigliere comunale per 54 anni – con la sola eccezione della legislatura 2017-2022 – Paliotta ha rappresentato un punto di riferimento costante nella politica locale, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del territorio e alla costruzione dell’identità cittadina.

In chiusura, un messaggio rivolto alle nuove generazioni: l’invito a impegnarsi nella vita pubblica con passione e responsabilità, al di là delle appartenenze politiche. “Occuparsi della propria città – ha sottolineato – è un dovere civico che supera ogni colore politico”.

Al termine del saluto istituzionale, il consiglio comunale ha preso atto delle dimissioni e proceduto alla surroga del consigliere uscente: al suo posto è subentrato Angelo Antonio Catone, che entra ufficialmente a far parte dell’assemblea cittadina.

Il consiglio comunale di Ladispoli ha così reso omaggio a una figura simbolo della propria storia amministrativa, salutando non solo un consigliere, ma un protagonista indiscusso della vita istituzionale locale, e accogliendo al contempo un nuovo rappresentante chiamato a proseguire il lavoro per la comunità.