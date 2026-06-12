Cerveteri, Stadio Galli. L’allarme di Paolacci e Ramazzotti: “Serve un intervento immediato” –

Il manto in sintetico del Galli di Cerveteri inizia ad avere seri problemi, legati al fondo in condizioni del tutto precarie, molto pericoloso per gli infortuni ai calciatori. Disconnessione in più parti del tappeto, infatti, obbligano a un restyling per garantire ai calciatori, bambini e grandi , di giocare in sicurezza. Ci vorrebbero degli interventi su quelle zone ammalorate, dove drena male e il rischio di lesioni è alto. ” Stiamo parlando di un campo che ha 15 anni di vita, in cui si sono svolte migliaia di gare. Unico terreno di gioco, a parte Due Casette, di una città con 40 mila abitanti. L’amministrazione di centro sinistra per quasi 20 anni di governo non ha investito nell’impiantistica e oggi ci troviamo con la famiglia Lupi, gestore dell’impianto con la convenzione in scadenza, senza conoscerne il futuro. Merito a questa dirigenza se il calcio a Cerveteri vive in ottima salute, cominciamo ad avere attenzione e a dargli i giusti riconoscimenti. Chiediamo- dicono Gianluca Paoalcci e Lamberto Ramazzotti. – che la sindaca Gubetti convochi un tavolo con tutte le parti per trovare soluzioni rapide e concrete sulla sistemazione del tappeto in erba, divenuto un tallone di achille.