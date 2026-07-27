Oltre 50 mila visualizzazioni in pochi giorni per la videolezione dedicata al capolavoro di Omero. Disegni realizzati a mano, linguaggio semplice e una didattica innovativa riportano al centro l’opera classica, aiutando migliaia di studenti e appassionati ad avvicinarsi al poema prima di vedere il film

L’Odissea di Flipped Prof conquista il web: il video di Marco Mellace torna virale grazie all’effetto Nolan –

di Marco Di Marzio

C’è un effetto inatteso che sta accompagnando il dibattito sul nuovo film “L’Odissea” di Christopher Nolan. Mentre il pubblico si divide tra chi ne apprezza la spettacolarità cinematografica e chi evidenzia le differenze rispetto al poema di Omero, sul web sta vivendo una seconda giovinezza un contenuto didattico firmato da Marco Mellace, conosciuto a livello internazionale come Flipped Prof.

Insegnante di sostegno presso l’Istituto “Luca Paciolo” di Bracciano, Mellace è da anni uno dei principali divulgatori italiani nel campo della didattica digitale. Il suo nuovo exploit riguarda il video dedicato alla sintesi completa dell’Odissea, pubblicato sul canale YouTube di Flipped Prof, che nelle ultime settimane è diventato un autentico fenomeno virale.

Il film di Nolan ha inevitabilmente riacceso l’interesse verso il capolavoro di Omero e molti utenti hanno iniziato a cercare contenuti utili per ripassarne la trama. Tra questi, il video realizzato da Mellace si è imposto come uno dei riferimenti più apprezzati, superando in pochi giorni quota 50 mila visualizzazioni e continuando a crescere a ritmi impressionanti.

«Si parla tanto in questi giorni del film di Nolan – racconta Marco Mellace –. C’è chi lo difende per la qualità della regia, degli attori e delle immagini spettacolari e chi invece critica le libertà narrative rispetto al testo omerico. Nel mezzo di questo dibattito è tornato improvvisamente alla ribalta un mio video dedicato all’Odissea, che avevo pubblicato tempo fa e che oggi sta vivendo un successo incredibile.»

L’entusiasmo del docente nasce soprattutto dai messaggi ricevuti dagli spettatori.

Marco Mellace (Flipped Prof)

«Molte persone mi scrivono dicendomi che, dopo aver visto il video, si sentono finalmente pronte per andare al cinema. Hanno ripassato la trama dell’Odissea e possono affrontare il film con maggiore consapevolezza. È una soddisfazione enorme.»

Il video, della durata di circa 27 minuti, ripercorre tutte le tappe del viaggio di Ulisse, dalla terra dei Ciconi fino al ritorno a Itaca, attraverso animazioni originali, tavole illustrate e un linguaggio semplice ma rigoroso.

«La cosa che mi rende più orgoglioso – spiega Mellace – è che questo lavoro è stato realizzato interamente senza intelligenza artificiale. Tutti i disegni sono stati fatti a mano. Sono semplici, stilizzati, a volte anche divertenti, ma aiutano moltissimo l’apprendimento e rendono la storia più coinvolgente.»

Tra gli elementi che hanno conquistato il pubblico c’è anche la caratterizzazione di alcuni personaggi, come la maga Circe che si esprime in dialetto romano, una scelta narrativa che ha contribuito a rendere ancora più memorabile il racconto senza tradire l’impianto dell’opera.

Per Mellace questo successo rappresenta anche la conferma di un percorso iniziato molti anni fa.

«Il primo video sull’Odissea in sette minuti aveva già ottenuto risultati importanti. Oggi, però, siamo davanti a qualcosa di diverso. Sicuramente il film di Nolan ha contribuito ad accendere l’interesse, ma adesso il video sta camminando da solo perché il pubblico lo sta premiando.»

Il canale Flipped Prof rappresenta ormai una realtà consolidata della divulgazione didattica italiana. Con oltre 61.500 iscritti, 3.317 video pubblicati e quasi 19 milioni di visualizzazioni complessive (18.865.415), è diventato negli anni un punto di riferimento per studenti, insegnanti e appassionati di storia, letteratura, arte e cultura.

L’ultimo exploit dedicato all’Odissea dimostra ancora una volta come una didattica capace di coniugare rigore scientifico, creatività e semplicità comunicativa possa raggiungere un pubblico vastissimo. Un successo che conferma la validità del progetto di Marco Mellace e che, grazie anche all’interesse suscitato dal film di Nolan, continua ad accompagnare migliaia di persone nella riscoperta di uno dei più grandi capolavori della letteratura di tutti i tempi.

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