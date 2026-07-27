Per il periodo estivo, fino al 13 settembre 2026, il servizio sarà aperto in giornate dedicate a Cerveteri, Ladispoli e Capena. L’Azienda sanitaria invita gli utenti a programmare per tempo gli accessi

ASL Roma 4, cambiano gli orari del Servizio Farmaceutico: ecco il calendario estivo dal 1° agosto –

L’ASL Roma 4 informa i cittadini che, in occasione del periodo estivo, il Servizio Farmaceutico adotterà un calendario di apertura temporaneo, valido dal 1° agosto al 13 settembre 2026.

La rimodulazione degli orari è stata predisposta per garantire la continuità del servizio durante i mesi estivi, invitando l’utenza a pianificare gli accessi in base alle giornate previste per ciascuna sede.

Per quanto riguarda i presidi di Cerveteri e Ladispoli, il Servizio Farmaceutico sarà operativo ogni martedì e giovedì, con apertura dalle ore 9.30 alle 13.00.

Per la sede di Capena, invece, l’apertura è prevista il mercoledì, sempre dalle 9.30 alle 13.00.

L’ASL Roma 4 ricorda agli utenti di tenere conto della programmazione estiva per evitare disagi e di organizzare con anticipo eventuali richieste o ritiri che richiedano l’accesso al Servizio Farmaceutico.

Il calendario straordinario resterà in vigore fino al 13 settembre 2026, termine oltre il quale, salvo ulteriori comunicazioni, il servizio tornerà ad osservare il consueto orario di apertura.