Paura sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti Mini Beach e Stella Marina: il tempestivo soccorso dell’assistente bagnanti ha evitato conseguenze più gravi

Marina di San Nicola, bagnante salvato in mare: decisivo l’intervento di Alexandru Zavate –

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, 27 luglio, sul litorale di Marina di San Nicola, nel territorio di Ladispoli, dove una persona in difficoltà è stata tratta in salvo nelle acque antistanti la spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti Mini Beach e Stella Marina.

Determinante è stato il rapido intervento dell’assistente bagnanti Alexandru Zavate, che ha raggiunto il bagnante in mare e lo ha riportato in sicurezza, scongiurando conseguenze ben più gravi. L’episodio è stato classificato come un caso di principio di annegamento, secondo la scheda di rilevazione compilata nell’ambito delle procedure della Guardia Costiera.

L’episodio richiama ancora una volta l’importanza del servizio di assistenza ai bagnanti lungo il litorale, soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza, quando la preparazione e la tempestività degli operatori possono risultare decisive per salvare vite umane.