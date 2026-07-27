Cerveteri, Multiservizi Caerite: i servizi cimiteriali su PagoPA per pagamenti più semplici e veloci –

La Multiservizi Caerite digitalizza i propri servizi e attiva il sistema di pagamento PagoPA per la gestione dei servizi cimiteriali del territorio. “La novità – ha spiegato Linda Ferretti, Direttrice Generale dell’azienda – rientra nel percorso di modernizzazione intrapreso dall’azienda pubblica del Comune di Cerveteri, volto a semplificare il rapporto con i cittadini e a garantire una maggiore trasparenza e vicinanza al territorio”. La Multiservizi Caerite gestisce le manutenzioni e il servizio luci votive dei quattro cimiteri comunali: Cerveteri Vecchio, Cerveteri Nuovo, Sasso e Ceri.

Per il pagamento del canone per le luci votive c’è tempo fino 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento, come sarà indicato nella comunicazione che sarà recapitata, entro l’estate, per posta ordinaria a casa degli utenti.

“In futuro – ha dichiarato Alessio Pascucci, Amministratore unico dell’azienda municipalizzata del Comune di Cerveteri – vorremmo attivare il servizio Pago PA anche per altri servizi, come ad esempio il servizio irriguo nella frazione di Cerenova. Inoltre, stiamo lavorando per rendere le nostre sei Farmacie Comunali dei veri e propri presidi territoriali della salute, aprendo le farmacie ad incontri con professionisti sanitari, della cura del corpo, del benessere psico-fisico e dello sport. La Multiservizi Caerite è un’azienda pubblica che vuole essere veramente vicina al cittadino ed occuparsi, in prima linea, del benessere del territorio e di chi lo vive ogni giorno”.

Le istruzioni dettagliate e l’avviso di pagamento PagoPA – contenente il relativo QR Code da scansionare comodamente con lo smartphone – arriveranno come sempre per posta direttamente a casa di tutti gli utenti del servizio luci votive, insieme alla fattura. Grazie all’introduzione della piattaforma nazionale PagoPA, gli utenti potranno d’ora in poi effettuare i pagamenti relativi ai canoni in modo sicuro e immediato.

Il nuovo sistema PagoPA permetterà di saldare l’avviso di pagamento sia online tramite l’home banking (circuito CBILL) e l’app IO, sia fisicamente sul territorio presso tabaccherie, sportelli bancari, uffici postali e punti vendita Sisal e Lottomatica.

INFORMAZIONI UTILI

Orari CIMITERI COMUNALI (Orario Estivo dal 25 maggio al 20 settembre):

Tutti i giorni dal lunedì alla domenica: dalle ore 8:30 alle ore 19:00.

Contatti e orari di apertura degli UFFICI MULTISERVIZI CAERITE, per informazioni su cimiteri, illuminazione pubblica, verde pubblico, servizio irriguo, pulizia spiagge e servizio farmaceutico, in vicolo Sollazzi 3, nel Centro storico di Cerveteri.

· Ricevimento pubblico in sede: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00.

· Ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00 al numero 06 99552659.

Contatti e orari di apertura delle FARMACIE COMUNALI CERVETERI:

Centralino Farmacie Comunali Cerveteri: 06 69401745 (sempre attivo, ogni giorno ad ogni ora).

Servizio di Reperibilità notturna al numero: 345 9242846: ogni giorno dalle 21:00 alle 07:30 (per farmaci con ricetta medica).

ORARIO ESTIVO DI APERTURA (fino al 25 ottobre 2026).

Farmacia Comunale 1 (Centro Storico)

Indirizzo: Piazza Risorgimento, 21

Lunedì – Venerdì: 08:30 – 13:00 | 16:30 – 20:00

Sabato: 08:30 – 13:00

Domenica e Festivi: Chiusa

Farmacia Comunale 2 (Cerenova)

Indirizzo: Via Oriolo, 1

Lunedì – Sabato: 08:30 – 13:00 | 16:30 – 20:00

Domenica e Festivi: 08:30 – 13:00

Farmacia Comunale 3 (Zona Coop)

Indirizzo: Via del Prato del Cavaliere, 4

Lunedì – Venerdì: 08:30 – 13:00 | 16:30 – 20:00

Sabato: 08:30 – 13:00

Domenica e Festivi: Chiusa

Farmacia Comunale 4 (Due Casette / Furbara)

Indirizzo: Piazza N. Pagliuca, 3

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 08:30 – 13:00 | 16:30 – 19:30

Martedì, Giovedì, Sabato: 08:30 – 13:00 (Pomeriggio chiusa)

Domenica e Festivi: Chiusa

Farmacia Comunale 5 (Cerveteri Bassa) – Aperta 24h / Reperibilità Notturna

Indirizzo: Via Settevene Palo, 81

Lunedì – Sabato: 07:30 – 21:00 (Orario continuato)

Domenica e Festivi: 08:30 – 13:00

Farmacia Comunale 6 (Zona Aurelia)

Indirizzo: Via Fontana Morella, 84

Lunedì – Venerdì: 08:30 – 20:00 (Orario continuato)

Sabato: 08:30 – 13:00 | 16:30 – 20:00

Domenica e Festivi: Chiusa

Guardia Medica territoriale (Servizio ASL)

Per info: il numero telefonico 116117

Cerveteri: Casa della Comunità

Indirizzo: Via Madre Maria Crocifissa Curcio, 1

Ladispoli: Casa della Comunità – HUB

Indirizzo: Via Aurelia, Km 41.500