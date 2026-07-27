Dopo la partecipazione da protagonista all’evento di Ladispoli, una delegazione ha preso parte alla Festa di Sant’Anna. Fabio Ricca: «Siamo sempre in movimento, altre iniziative sono già in cantiere»

Volanti Storici Ladispoli, successo anche a Passoscuro: l’associazione conferma il suo dinamismo a meno di 24 ore dal grande raduno cittadino –

di Marco Di Marzio

Neanche il tempo di archiviare il grande successo del raduno di auto storiche che ha animato il centro di Ladispoli che i motori dei Volanti Storici Ladispoli sono tornati ad accendersi. A meno di ventiquattro ore dall’importante manifestazione di Viale Italia, l’associazione ha infatti partecipato con una propria delegazione alla Festa patronale di Sant’Anna a Passoscuro, confermando ancora una volta la volontà di essere presente sul territorio e di promuovere la cultura motoristica attraverso eventi e manifestazioni.

L’appuntamento, inserito nel ricco programma della festa organizzata dalla Parrocchia Sant’Anna e dal Comune di Fiumicino, ha richiamato numerosi visitatori, che hanno potuto ammirare anche le vetture storiche giunte da Ladispoli. Sebbene la delegazione fosse composta da un numero contenuto di equipaggi, il bilancio della giornata è stato ampiamente positivo.

A sottolinearlo è il vicepresidente Fabio Ricca, che esprime soddisfazione per la partecipazione dell’associazione.

«Il giudizio è sicuramente positivo – afferma –. Anche se eravamo presenti con una piccola delegazione di auto, siamo sempre felici di partecipare. A noi basta mettere in movimento questi nostri “giocattolini” per essere soddisfatti.»

Parole che raccontano lo spirito con cui i Volanti Storici affrontano ogni iniziativa: la passione per i veicoli d’epoca, il piacere della condivisione e la volontà di far conoscere il patrimonio motoristico a un pubblico sempre più ampio.

L’attività dell’associazione, del resto, non si ferma qui. Pur mantenendo il massimo riserbo sui prossimi appuntamenti, Ricca lascia intendere che il calendario è destinato ad arricchirsi ulteriormente.

«Ci sono altre cose in cantiere – spiega – ma ancora non possiamo anticipare nulla perché non c’è ancora l’ufficialità. Posso però dire che l’associazione è in continuo movimento. Come è sempre stato in passato, continueremo a partecipare agli eventi, a farci vedere sul territorio e ad accogliere nuovi soci.»

Dopo il grande riscontro ottenuto nel raduno di Ladispoli e la positiva esperienza vissuta a Passoscuro, i Volanti Storici Ladispoli, associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, confermano quindi il proprio ruolo sempre più attivo nella valorizzazione del motorismo storico locale. Un impegno costante che, attraverso la partecipazione alle principali manifestazioni del territorio, continua a rafforzare il legame con gli appassionati e con le comunità del litorale, lasciando già intravedere nuove iniziative pronte a mettersi in moto nei prossimi mesi.