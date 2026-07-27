Dallo yoga al SUP, passando per Zumba, Surf Camp, iniziative benefiche e donazione di sangue: il litorale di Marina di Cerveteri si prepara a vivere settimane ricche di attività dedicate a tutte le età, con lo sport protagonista insieme all’impegno sociale

Estate 2026 tra sport, benessere e solidarietà: il SUP School – Fitness Beach presenta il calendario dei prossimi eventi –

L’estate 2026 entra nel vivo al SUP School – Fitness Beach di Marina di Cerveteri, che presenta un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere bambini, famiglie, sportivi e semplici appassionati del mare. Un programma che unisce attività all’aria aperta, benessere psicofisico, formazione sportiva e importanti iniziative di solidarietà, trasformando il lungomare dei Navigatori Etruschi in un punto di riferimento per tutta la stagione estiva.

Tra gli appuntamenti fissi tornano le lezioni di Yoga guidate da Flavia Borgna, proposte sia nelle ore del mattino sia al tramonto, regalando ai partecipanti la possibilità di praticare immersi nella natura, con il mare a fare da sfondo a momenti di relax, equilibrio e consapevolezza.

L’estate continua anche a ritmo di musica grazie ai coinvolgenti appuntamenti di Zumba con Douglas Tamayo Dickinson, in programma ogni sabato e domenica alle ore 19. Un’occasione per allenarsi divertendosi, aperta a persone di ogni età e livello di preparazione.

Grande spazio viene riservato anche al SUPFIT Surf Camp 2026, che prosegue per tutta l’estate con attività multidisciplinari dedicate ai bambini dagli otto anni in su. Il camp propone un percorso educativo che comprende SUP, surf, skate e nuoto, alternando gioco, apprendimento ed esperienze sportive sotto la guida di istruttori qualificati. Un’iniziativa riconosciuta anche nell’ambito del progetto EduCamp CONI, pensata per avvicinare i più giovani allo sport in un ambiente sicuro e stimolante.

Per chi desidera invece vivere il mare da protagonista, proseguono i corsi di SUP e SUPFIT tenuti da Roberta Mariani, dedicati sia ai principianti sia a chi vuole perfezionare la propria tecnica. Le lezioni permettono di migliorare equilibrio, resistenza e preparazione fisica, offrendo allo stesso tempo una straordinaria sensazione di libertà a stretto contatto con il mare.

Accanto alle attività sportive non manca l’impegno sociale. Il 9 agosto tornerà infatti “SUP for the Cure”, la pagaiata benefica organizzata a sostegno di Komen Italia, una giornata che unirà sport, prevenzione e solidarietà con incontri dedicati alla salute femminile, yoga, Zumba e attività in acqua, il cui ricavato sarà destinato ai progetti dell’associazione.

Pochi giorni dopo, sabato 22 agosto, il Fitness Beach ospiterà una nuova iniziativa solidale in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sarà presente un’équipe medica che effettuerà le valutazioni necessarie per consentire la donazione di sangue direttamente in spiaggia, grazie all’autoemoteca dell’Associazione DonatoriNati e con il supporto dei Vigili del Fuoco, protagonisti anche di una dimostrazione di soccorso in acqua. Un evento che coniuga prevenzione, sensibilizzazione e sostegno concreto ai piccoli pazienti che ogni giorno necessitano di trasfusioni.

«Lo sport – spiegano gli organizzatori – rappresenta un formidabile strumento di benessere, aggregazione e solidarietà. Per tutta l’estate vogliamo offrire occasioni per stare insieme, prendersi cura di sé e contribuire, quando possibile, ad aiutare chi ha più bisogno».

L’invito è rivolto a tutti: residenti, turisti, famiglie e appassionati potranno scegliere tra lezioni, corsi, eventi e manifestazioni che accompagneranno l’intera stagione estiva, confermando il SUP School – Fitness Beach come uno dei poli sportivi e sociali più dinamici del litorale laziale. Chi desidera partecipare o ricevere maggiori informazioni può contattare l’organizzazione al numero 333 3988262.