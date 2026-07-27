Mercoledì 29 luglio alle ore 19:00 c’è Sonia Milan con “La sorella prediletta”, alle ore 21:30 la comicità di Marco Capretti. Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito

La comicità di Marco Capretti e un nuovo appuntamento letterario: mercoledì ricco di eventi a Campo di Mare –

Un pomeriggio ed una serata da non perdere a Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi all’interno dell’Etruria Village. Mercoledì 29 luglio doppio appuntamento: alle ore 19:00 torna la rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra, con Mondadori Bookstore Cerveteri, alle ore 21:30 ancora comicità con “Risate sul Mare”, promosso dal “Banana Village” e “Nostro”. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.

Alle ore 19:00 c’è Sonia Milan, che presenterà il libro “La sorella prediletta”, la storia di due donne molto diverse, con un segreto che le divide ma che si riavvicineranno nel corso del racconto. Modererà l’incontro e dialogherà con l’autrice, Marina Zucchelli.

In serata invece, alle ore 21:30 ancora spazio alla comicità: sul palco, c’è Marco Capretti, comico e personaggio televisivo, celebre per le sue numerose apparizioni in programmi come “Made in Sud” e “Comedy Central”. Numerose anche le sue partecipazioni al cinema, tutte in brillanti ruoli comici.

L’ingresso ad entrambi gli spettacoli è libero e gratuito