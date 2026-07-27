Due serate di spettacolo, moda e talento in Piazza Rossellini

LADISPOLI – È ormai conto alla rovescia per la XXII edizione di Miss Ladispoli, il concorso di bellezza ideato e organizzato da Alessandra Fattoruso, presidente dell’Associazione Culturale Tamà. L’evento, diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina, si svolgerà l’8 e 9 agosto 2026, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza Roberto Rossellini.

Nel corso delle due serate non sarà assegnata soltanto la fascia di Miss Ladispoli, ma verranno eletti anche Mister Ladispoli, Miss Ladispoli Over 40, Miss e Mister Cinema, Miss e Mister Moda, oltre alle numerose fasce dedicate agli sponsor.

Anche quest’anno il concorso conferma la prestigiosa collaborazione con World Top Model, il concorso internazionale presente in 55 Paesi nei cinque continenti. Alla finale sarà presente il patron Fiore Tondi, che selezionerà alcune concorrenti per partecipare alla finale nazionale di World Top Model, in programma il 19 settembre presso L’Araba Fenice di Torre dell’Orso, in Puglia. La vincitrice della finale nazionale rappresenterà l’Italia alla finale internazionale.

Miss Ladispoli 2026, tutto pronto per la XXII edizione

Nel corso degli anni, il prestigioso concorso World Top Model ha visto la partecipazione di grandi nomi della moda internazionale, tra cui Claudia Schiffer, Grace Jones, Brigitte Nielsen, Nina Moric e Valeria Mazza. Oltre al concorso, World Top Model rappresenta una vera accademia di formazione per le aspiranti modelle, offrendo gratuitamente alle ragazze selezionate un percorso professionale con esperti del settore e concrete opportunità di inserimento nel mondo della moda.

Ad arricchire il programma saranno anche numerosi momenti di spettacolo e musica dal vivo. Sul palco si esibiranno il Ladispoli Gospel Spiritual e gli artisti dell’Associazione Culturale Tamà: Ilaria De Prosperis, Simone Rinaldi, Massimiliano Sestili, Roberta Lucioli, Eleonora Rabbai, Devid Gozzi, Edoardo Mancini, Manuel Olivieri e Melissa Salvino, vincitrice della categoria Interpreti del concorso canoro LazioSound.

«Durante le due serate ci saranno tanti ospiti e tanta musica – afferma Alessandra Fattoruso –. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme due serate all’insegna del divertimento, dello spettacolo e della bellezza. Un ringraziamento speciale va al Comune di Ladispoli, al sindaco Alessandro Grande e all’assessore al Turismo e Spettacolo Marco Porro per il sostegno e la collaborazione che, anche quest’anno, hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione.»

Due appuntamenti che si preannunciano ricchi di emozioni, con la passerella pronta ad accogliere bellezza, eleganza, musica e spettacolo, confermando Miss Ladispoli come uno degli eventi di punta dell’estate del litorale laziale.