Al via i corsi settimanali di vela dell’Associazione Nautica Campo di Mare. Open Day il 13 giugno per avvicinare grandi e piccoli al mondo della navigazione

Campo di Mare, il vento della passione torna protagonista –

CAMPO DI MARE (Cerveteri) – Il mare come scuola di vita, sport e divertimento. Con questo spirito l’Associazione Nautica Campo di Mare (ANCM) rilancia la propria attività formativa organizzando i tradizionali corsi settimanali di vela, rivolti a bambini, ragazzi e appassionati che desiderano scoprire o perfezionare l’arte della navigazione.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede dell’associazione sul lungomare di Campo di Mare, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa a contatto con il mare e la natura. Sotto la guida di istruttori qualificati e nel rispetto degli standard della Federazione Italiana Vela (FIV), gli allievi avranno l’opportunità di apprendere le basi della conduzione di una barca a vela, le norme di sicurezza e i principi fondamentali della navigazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni agli sport nautici, promuovendo valori come collaborazione, rispetto dell’ambiente, autonomia e spirito di squadra.

Per presentare il programma e consentire a tutti di vivere una prima esperienza in mare, l’associazione organizza inoltre un Open Day sabato 13 giugno, dalle 10.00 alle 12.00. L’evento, aperto al pubblico su prenotazione, permetterà ai visitatori di conoscere le imbarcazioni, incontrare gli istruttori e ricevere tutte le informazioni sui percorsi formativi disponibili.

«Il mare è la nostra più grande passione. Vivi l’emozione della vela» è il messaggio scelto dall’ANCM per accompagnare una stagione che si preannuncia ricca di attività e di entusiasmo.

Le attività si svolgeranno presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi, a Campo di Mare, e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione tramite WhatsApp al 327 9796924.

Con l’arrivo della bella stagione, la vela si conferma così uno degli strumenti più affascinanti per vivere il mare da protagonisti, imparando a conoscere il vento, le onde e il territorio costiero in modo sicuro e coinvolgente.